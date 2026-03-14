Servizio civile universale la bellezza del contribuire che avvicina al lavoro Pierro | a disposizione 65.964 posti per giovani tra i 18 e i 28 anni

Il Servizio civile universale offre quest’anno 65.964 posti disponibili per giovani tra i 18 e i 28 anni, che potranno dedicarsi a un anno di impegno, formazione e crescita personale e professionale. Si tratta di un’occasione per chi desidera contribuire attivamente alla comunità, vivendo un’esperienza che coinvolge diversi settori e attività. L’obiettivo è avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso momenti di confronto e collaborazione.

Un anno d’impegno, formazione, esperienze, crescita personale e professionale: sono tanti i motivi per scegliere il Servizio civile universale. Il nuovo bando è stato appena pubblicato: ne parliamo con Giuseppe Pierro, già direttore generale dell’USR Sicilia, dirigente presso le Direzioni Generali per lo studente e poi per la Comunicazione e relazioni istituzionali del MIM, capo del Dipartimento per lo Sport e, da ottobre scorso, capo Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio. Che valori porta con sé questa opportunità e cosa rappresenta nell’ambito delle politiche giovanili pubbliche? Il nuovo bando del Servizio Civile Universale, pubblicato il 24 febbraio, mette a disposizione 65. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Servizio civile universale, la bellezza del “contribuire” che avvicina al lavoro. Pierro: a disposizione 65.964 posti per giovani tra i 18 e i 28 anni Articoli correlati Servizio civile universale 2026, bando da 65.964 posti per giovani: requisiti e domandaIl Dipartimento per le Politiche giovanili ha ufficialmente aperto le selezioni per il nuovo bando del Servizio civile universale, mettendo a... Servizio Civile Universale: a Forlimpopoli sei posti per giovani tra i 18 e i 28 anniIl bando, pubblicato nei giorni scorsi, mette complessivamente a disposizione 65. Una selezione di notizie su Servizio civile Temi più discussi: Servizio civile universale; Pubblicato il nuovo Bando di Servizio Civile Universale 2026; Servizio Civile 2026: Tante opportunità in Italia e all’estero con le ONG; Bando Servizio Civile Universale 2026. Servizio civile universale, la bellezza del contribuire che avvicina al lavoro. Pierro: a disposizione 65.964 posti per giovani tra i 18 e i 28 anniSull’inserto Noi Magazine il capo dipartimento per le politiche giovanili illustra i dettagli del nuovo bando (scadenza 8 aprile): correlazione positiva tra questa esperienza e le opportunità occupazi ... msn.com Servizio civile universale: un anno con Aism per fare la differenzaC’è tempo fino alle ore 14.00 dell’8 aprile 2026 per candidarsi al nuovo Bando di Servizio Civile Universale, che mette a disposizione 65.964 posti per operatori volontari da impiegare in progetti soc ... vita.it Aperto il bando Servizio Civile Universale 2026: due posti in Auser Varese per giovani volontari. - facebook.com facebook È online il nuovo bando del Servizio Civile Universale! Il Comune di Venezia cerca 77 giovani tra i 18 e i 28 anni per i suoi 3 programmi e 14 progetti in ambito educativo, culturale, sociale e ambientale. La novità di quest’anno: tre nuove collaborazioni x.com