Serre di marijuana e dispense della nonna per stoccare droga | 11 arresti da Cinecittà a Primavalle

A Cinecittà e Primavalle, le forze dell’ordine hanno arrestato 11 persone coinvolte in un traffico di droga. Sono state sequestrate serre di marijuana, dispense con conserve stupefacenti e auto a noleggio utilizzate per la consegna delle dosi. Le indagini hanno portato al fermo di diversi soggetti ritenuti responsabili delle attività illecite.

In un caso il pusher è finito in manette dopo la segnalazione anonima di un cittadino su YouPol, l'app della polizia di Stato Mega serre di marijuana, dispense “della nonna” con conserve stupefacenti, auto a noleggio usate per la consegna delle dosi. Queste le scoperte della polizia di Stato negli ultimi giorni, che hanno portato all'arresto di ben 11 persone. Anche grazie alla segnalazione online di un cittadino. Uno dei fermi è avvenuto a Primavalle, in zona Castello della Castelluccia. Una segnalazione di un residente alla polizia ha permesso di scoprire una “greenhouse” al secondo piano di una palazzina. A gestirla un 35enne italiano, che all'arrivo degli agenti del XIV distretto Primavalle ha tentato di barricarsi in casa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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