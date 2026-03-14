Serre a lutto per la piccola Amira volata in Cielo a 8 mesi | il cordoglio dell' amministrazione

A Serre, la comunità si stringe in lutto per la scomparsa di Amira Radi, una bambina di otto mesi deceduta dopo aver affrontato una malattia fin dalla nascita. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, ha espresso cordoglio per la perdita della piccola, che ha lasciato un vuoto tra i residenti. La notizia ha suscitato dolore tra le persone del paese.

Il Comune di Serre: “Quello di oggi è un giorno triste, di dolore, raccoglimento e preghiera: la salma della piccola Amira, arriverà nel cimitero islamico, in Puglia, dove troverà degna sepoltura" Lo ha scritto il Comune di Serre, esprimendo il suo più sentito cordoglio per la morte della piccola Amira, volata in Cielo troppo presto. “Quello di oggi è un giorno triste, di dolore, raccoglimento e preghiera: la salma della piccola Amira, arriverà nel cimitero islamico, in Puglia, dove troverà degna sepoltura. - continuano dal Comune- Alla mamma Fatima Zarouali, al papà Youssef e a tutti i familiari della piccola giunga l’abbraccio di Serre. Che la terra ti sia lieve, piccola Amira, il nostro abbraccio ti giunga ovunque tu sia, libera dal dolore che ha afflitto la tua breve vita”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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