Il 14 marzo 2026, nella città di Ciriè, un giovane violinista di Serradifalco ha conquistato il primo premio al Concorso Internazionale Massimo Marin. Riccardo Palmeri si è distinto tra numerosi concorrenti provenienti da diverse nazioni, portando a casa il riconoscimento dopo aver eseguito con successo il proprio programma. La vittoria rappresenta un momento importante per il talento locale nel panorama musicale internazionale.

Il 14 marzo 2026 segna una data storica per Serradifalco, dove il giovane violinista Riccardo Palmeri ha trionfato nel Concorso Internazionale Massimo Marin tenutosi a Ciriè, in provincia di Torino. Questo successo non è solo un trofeo personale, ma rappresenta la conferma della vitalità culturale siciliana che supera i confini regionali. L’atleta musicale, definito come il golden boy della sua comunità, ha ottenuto il primo premio assoluto nella sua categoria e due borse di studio. La vittoria è stata celebrata dalla famiglia numerosa presente in Piemonte: oltre ai genitori Fabio e Barbara Rosana, erano presenti anche gli zii Salvatore e Angelo, nonché il cugino Gabriele, tutti musicisti attivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serradifalco: il violinista Riccardo vince a Ciriè

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