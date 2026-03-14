Serradifalco | 24 ore di fede e 13a edizione del Signore

A Serradifalco, il 14 marzo, la comunità ha vissuto un giorno dedicato alla fede, con 24 ore di preghiera e riflessione. In questa occasione si è svolta anche la 13ª edizione del evento chiamato

La comunità di Serradifalco ha trasformato il sabato 14 marzo in un tempo sospeso dedicato interamente alla dimensione spirituale. Presso la Chiesa Madre dedicata a Maria Santissima dei Sette Dolori, situata al Collegio, si è svolta l’edizione numero tredici dell’iniziativa denominata 24 ore per il Signore. L’evento, che si protrae da venerdì 13 fino a sabato 14 marzo, vede la partecipazione attiva del clero locale guidato dall’Arciprete don Biagio Biancheri. Il cuore pulsante della giornata risiede nella disponibilità costante dei sacerdoti ad accogliere i fedeli nel Sacramento della Riconciliazione. L’iniziativa risponde a una chiamata universale lanciata dal Santo Padre Leone XIV, il quale ha scelto come motto per questa edizione una frase tratta dal Vangelo di Giovanni: Sono venuto per salvare il mondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Serradifalco: 24 ore di fede e 13a edizione del Signore Articoli correlati Leggi anche: Festa del cioccolato: la 13ª edizione chiude con 30mila visitatori Parrocchia San Michele Arcangelo di Manfredonia: 24 ore per il SignoreParrocchia San Michele Arcangelo: 24 ore per il Signore Programma 13-14 marzo 2026 Venerdì 13 Marzo Ore 18.