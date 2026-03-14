SERIE D Tuttocuoio in casa Situazione disperata

Il Tuttocuoio si prepara a disputare le ultime otto partite di Serie D, con 24 punti ancora a disposizione per cercare di evitare la retrocessione. La squadra giocherà tutte le gare in casa, in un momento di grande pressione e difficoltà. La situazione attuale è critica e ogni risultato sarà determinante per il proseguo del campionato.

Otto partite da giocare, ossia 24 punti a disposizione per tentare una rimonta ai limiti dell’impossibile. Parte domani, dopo una settimana di sosta dovuta alla presenza della Rappresentativa di categoria alla Viareggio Cup, il rush finale del Tuttocuoio nel girone D di Serie D. La squadra neroverde riceve il Palazzolo (ma si gioca al Neri di Castelfiorentino), ottavo in graduatoria ma a 7 lunghezze dal quinto posto che qualifica ai play off, nella gara che vale la 10a giornata di ritorno, in una posizione di classifica davvero disperata. Gli uomini di Firicano sono infatti ultimi, con soli 7 punti, non hanno mai vinto e hanno 14 lunghezze di distacco dalla terz’ulitma posizione, quella che permette di evitare la retrocessione diretta (che interessa ultima e penultima arrivata) e di giocarsi la permanenza ai play out. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - SERIE D. Tuttocuoio in casa. Situazione disperata Articoli correlati Orban a Zelensky: “sei in una situazione disperata e non vuoi mettere fine alla guerra”“Egregio Presidente Zelenskyy Mi sembra che non riusciremo a raggiungere un’intesa. Serie D. La sfida tra le ultime finisce in parità. Renda illude, Tuttocuoio resta in codaTROPICAL CORIANO 1 TUTTOCUOIO 1 TROPICAL CORIANO: Pollini, Pungelli, Riccardi, Anastasi, Malo, Dante Rossi, Moricoli, Enchisi, Bellavista (11’ st... Una selezione di notizie su SERIE D Tuttocuoio in casa Situazione... Temi più discussi: Tabellino partita Tuttocuoio 1957 vs Pro Sesto; Serie D, il 15 marzo in campo per la 27ª giornata. Teramo-Ostiamare in diretta su Vivo Azzurro Tv e YouTube LND; Serie D. Tuttocuoio, ardua sfida. Arriva il Lentigione; Serie D, riparte il campionato: programma della 27a giornata. SERIE D. Tuttocuoio in casa. Situazione disperataOtto partite da giocare, ossia 24 punti a disposizione per tentare una rimonta ai limiti dell’impossibile. Parte domani, dopo ... sport.quotidiano.net SERIE D. Tuttocuoio a Piacenza. Ultimi appelliTrasferta suggestiva ma complessa per il Tuttocuoio. Oggi i neroverdi sono infatti di scena a Piacenza, contro una delle ... lanazione.it «Potevamo segnare molti più gol», Franzini dopo il poker al Tuttocuoio: «Nessun problema a parlare del rinnovo» - facebook.com facebook Piacenza in campo al Garilli con il Tuttocuoio DIRETTA - SERIE D – 26^ GIORNATA PIACENZA – TUTTOCUOIO 0-0 LA DIRETTA 2' – Subito Piacenza... - PiacenzaSera x.com