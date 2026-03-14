Serie D al Miramare arriva la Paganese | il programma

Sabato 15 marzo alle 14.30 si gioca al Miramare la partita tra la squadra locale e la Paganese, valida per la 27a giornata di Serie D. La giornata comprende anche gli incontri tra Ferrandina e Afragolese e tra Francavilla in Sinni e altre squadre. La programmazione delle partite è stata ufficialmente comunicata, con tutte le gare in calendario per questa giornata.

27a giornata 15.03.2026 h 14.30Ferrandina-AfragoleseFrancavilla in S.-FasanoVirtus Francavilla-NolaSarnese-GravinaF.Andria-HeracleaBarletta-MartinaAcerrana-NardòManfredonia-PaganesePompei-Real Normanna ClassificaBarletta 51Martina 51Paganese 50Fasano 46Afragolese 42Nardò 41Gravina 39V. Francavilla 37Nola 37F. Andria 34Heraclea 32Manfredonia 32Francavilla S. 31Real Normanna 30Sarnese 28Ferrandina 24Pompei 18Acerrana 13 28a giornata 22.03.2026 h 14.30 Gravina-BarlettaNola-PompeiReal Normanna-FerrandinaAfragolese-Fidelis AndriaNardò-Francavilla in S.Fasano-ManfredoniaPaganese-MartinaHeraclea-SarneseAcerrana-Virtus Francavilla IlSipontino. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Serie D, al Miramare arriva la Paganese: il programma Articoli correlati Leggi anche: Big match al Miramare, le probabili di Manfredonia-Paganese Leggi anche: Torna il Carnevale Paganese: tutti gli appuntamenti in programma Contenuti e approfondimenti su Serie D al Miramare arriva la Paganese... Discussioni sull' argomento Manfredonia, la salvezza passa dal Miramare: il calendario non è alleato, domenica c’è l’ex capolista Paganese; Manfredonia, la salvezza passa dal Miramare: sfida alla Paganese; La collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo in mostra a Miramare; Tabellino partita Manfredonia Calcio 1932 vs Martina Calcio 1947. In visita a Miramare il Massimiliano della serie L'imperatriceL'attore austriaco Johannes Nussbaum che interpreta l'arciduca Massimiliano d'Asburgo nella serie televisiva di Netflix L'imperatrice, basata sulla vita dell'imperatrice Elisabetta d'Austria, è stato ... ansa.it La sottolineatura arriva dopo una serie di considerazioni, a partire dall'analisi dello "scenario di crisi che si è determinato con la nuova guerra in corso a seguito dell’azione militare degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran", rispetto alla quale il Consiglio manife - facebook.com facebook 5 - Dal ritorno della Serie A a 20 squadre (stagione 2004/05) nessun giocatore del Parma ha segnato più di testa in un singolo massimo torneo rispetto a Mateo Pellegrino (cinque, come Bernardo Corradi nel 2005/06). Decollo. #TorinoParma x.com