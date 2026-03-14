Serie C Livorno-Carpi in diretta LIVE

Alle 17, il Livorno affronta il Carpi in una partita valida per la Serie C, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che possa consolidare la posizione in classifica. La sfida si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali per la lotta alla salvezza. La partita sarà trasmessa in diretta.

Gli amaranto vogliono tornare alla vittoria per chiudere il discorso salvezza. Fischio d'inizio alle 17.30 allo stadio Armando Picchi Vincere per blindare il discorso salvezza. Questo l'obiettivo del Livorno nella gara contro il Carpi, in programma alle 17.30 allo stadio Armando Picchi e valevole per la 31esima giornata del girone B di serie C. Gli amaranto, che nelle ultime tre partite hanno raccolto due pareggi ed una sconfitta tornando nella parte destra della classifica, hanno infatti bisogno ancora di qualche punto per essere certi di evitare lo spauracchio dei playout, oggi comunque distanti sette lunghezze. Il match contro... 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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#SerieC gr.B Forlì-Livorno 1-1 Juventus NextGen-Vis Pesaro 1-3 Carpi-Torres 1-1 Pianese-Pineto 1-0 Guidonia-Sambenedettese 0-1 Ternana-Gubbio 0-1 league table (top5) 1 Arezzo 63 2 Ascoli 59 3 Ravenna 57 4 Pianese 43 5 Campobasso 42 x.com