Serie C | Livorno-Carpi 2-2 le interviste Venturato | Meritavamo la vittoria Il nostro obiettivo? Resta la salvezza

Il match tra Livorno e Carpi si è concluso con un pareggio di 2-2, lasciando il tecnico del Livorno con l’amaro in bocca. Venturato ha commentato che la sua squadra avrebbe meritato di vincere e ha sottolineato che hanno subito gol ingenui, in particolare il primo, dopo aver segnato un gol. L’obiettivo principale del Livorno rimane la salvezza.

Il pareggio contro il Carpi lascia l’amaro in bocca al tecnico del Livorno Roberto Venturato. Per quanto fatto vedere sul campo la sua squadra avrebbe meritato il successo invece del 2-2 con il quale si è chiusa la contesa: “Abbiamo preso gol ingenui, specie il primo arrivato dopo un nostro calcio d’angolo. Tuttavia la partita è quasi sempre stata in mano nostra eccezion fatta nei primi 15 minuti durante i quali abbiamo commesso qualche errore di troppo”. Gli amaranto possono recriminare per aver fallito almeno due nitide occasioni per portare a casa i tre punti: “I cambi della ripresa sono stati utili e sicuramente dovevamo essere più bravi a concretizzare quanto creato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Serie C | Livorno-Pineto, le probabili formazioni. Venturato: "Crescere e migliorare il nostro obiettivo, sbagliato creare troppe aspettative" Serie C | Livorno-Carpi, le probabili formazioni. Venturato: "Partita chiave per il finale di stagione"Gli amaranto, dopo aver raccolto soltanto due punti nelle ultime tre gare, vogliono tornare alla vittoria. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Serie C Livorno Carpi 2 2 le interviste... Temi più discussi: Serie C | Livorno-Carpi, le probabili formazioni. Venturato: Partita chiave per il finale di stagione; Pronostici Livorno-Carpi: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 14.03.2026 Serie C; Serie C, le gare della 32^ giornata su Sky; Carpi: convocati e probabile formazione contro il Livorno. Serie C, Livorno-Carpi 1-1: amaranto fermati sul pari, un punto e tanto rammaricoTermina in parità il match al Picchi tra Livorno e Carpi valevole per la 32esima giornata di campionato. L’1-1 finale sta sicuramente stretto agli amaranto che ai punti avrebbero sicuramente meritato ... today.it Serie C | Livorno-Carpi 2-2, le interviste. Venturato: Meritavamo la vittoria. Il nostro obiettivo? Resta la salvezzaIl pareggio contro il Carpi lascia l’amaro in bocca al tecnico del Livorno Roberto Venturato. Per quanto fatto vedere sul campo la sua squadra avrebbe meritato il successo invece del 2-2 con il quale ... livornotoday.it 14-3-2026 serie C : LIVORNO - carpi. " Striscione per ALESSANDRO ultras pisano degli svitati scomparso qualche giorno fa." OLTRE LE RIVALITÀ - facebook.com facebook #SerieC gr.B Forlì-Livorno 1-1 Juventus NextGen-Vis Pesaro 1-3 Carpi-Torres 1-1 Pianese-Pineto 1-0 Guidonia-Sambenedettese 0-1 Ternana-Gubbio 0-1 league table (top5) 1 Arezzo 63 2 Ascoli 59 3 Ravenna 57 4 Pianese 43 5 Campobasso 42 x.com