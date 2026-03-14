Serie C Livorno-Carpi 1-1 | amaranto fermati sul pari un punto e tanto rammarico

Da livornotoday.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di Serie C tra Livorno e Carpi, giocato al Picchi, le due squadre sono uscite con un pareggio per 1-1. La partita, valida per la 32esima giornata, si è conclusa senza vincitori né vinti, lasciando entrambe le squadre con un punto in classifica. È stato un incontro equilibrato, che ha visto entrambe le formazioni impegnarsi fino alla fine.

I ragazzi di Venturato vedono sfumare la vittoria a dieci minuti dal termine. Nel finale di gara da segnalare un palo di Falasco e un colpo di testa di Bonassi uscito di un soffio Termina in parità il match al Picchi tra Livorno e Carpi valevole per la 32esima giornata di campionato. L’1-1 finale sta sicuramente stretto agli amaranto che ai punti avrebbero sicuramente meritato la vittoria viste le numerose occasioni create specialmente nel finale. È un risultato che comunque rappresenta un altro passettino in avanti verso la salvezza. Venturato conferma il suo fedelissimo 4-3-1-2. In attacco, con Di Carmine ancora a mezzo servizio, ci sono Peralta e Malagrida. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Articoli correlati

Serie C, Forlì-Livorno: Peralta risponde a Menarini, gli amaranto strappano un punto al MorgagniLa formazione di Venturato, passata inizialmente in svantaggio, muove la classifica grazie al colpo di testa del trequartista Un punto utile in...

Leggi anche: Serie C. Il Carpi torna sul campo di Livorno. L’ultima volta fu retrocessione

Una raccolta di contenuti su Serie C Livorno Carpi 1 1 amaranto...

Temi più discussi: Serie C | Livorno-Carpi, le probabili formazioni. Venturato: Partita chiave per il finale di stagione; Pronostici Livorno-Carpi: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 14.03.2026 Serie C; Serie C, le gare della 32^ giornata su Sky; Carpi: convocati e probabile formazione contro il Livorno.

livorno carpi serie c livorno carpiSerie C, Livorno-Carpi 1-1: amaranto fermati sul pari, un punto e tanto rammaricoTermina in parità il match al Picchi tra Livorno e Carpi valevole per la 32esima giornata di campionato. L’1-1 finale sta sicuramente stretto agli amaranto che ai punti avrebbero sicuramente meritato ... today.it

livorno carpi serie c livorno carpiDiretta Livorno Carpi streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.Diretta Livorno Carpi streaming video tv: partita importante all'Armando Picchi per non perdere il treno playoff nel girone B di Serie C. ilsussidiario.net

Digita per trovare news e video correlati.