Serie C Livorno-Carpi 1-1 | amaranto fermati sul pari un punto e tanto rammarico

Nel match di Serie C tra Livorno e Carpi, giocato al Picchi, le due squadre sono uscite con un pareggio per 1-1. La partita, valida per la 32esima giornata, si è conclusa senza vincitori né vinti, lasciando entrambe le squadre con un punto in classifica. È stato un incontro equilibrato, che ha visto entrambe le formazioni impegnarsi fino alla fine.

I ragazzi di Venturato vedono sfumare la vittoria a dieci minuti dal termine. Nel finale di gara da segnalare un palo di Falasco e un colpo di testa di Bonassi uscito di un soffio Termina in parità il match al Picchi tra Livorno e Carpi valevole per la 32esima giornata di campionato. L’1-1 finale sta sicuramente stretto agli amaranto che ai punti avrebbero sicuramente meritato la vittoria viste le numerose occasioni create specialmente nel finale. È un risultato che comunque rappresenta un altro passettino in avanti verso la salvezza. Venturato conferma il suo fedelissimo 4-3-1-2. In attacco, con Di Carmine ancora a mezzo servizio, ci sono Peralta e Malagrida. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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#SerieC gr.B Forlì-Livorno 1-1 Juventus NextGen-Vis Pesaro 1-3 Carpi-Torres 1-1 Pianese-Pineto 1-0 Guidonia-Sambenedettese 0-1 Ternana-Gubbio 0-1 league table (top5) 1 Arezzo 63 2 Ascoli 59 3 Ravenna 57 4 Pianese 43 5 Campobasso 42 x.com