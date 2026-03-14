Serie C Final Four di Coppa Calabria | al via il derby reggino

Alle 17, al PalaCalafiore, si svolge la semifinale di Coppa Calabria, denominata Memorial Sergio Sorrenti

La vice capitana della Puliservice, Federica Perri, giocatrice che in questa stagione sta vivendo un periodo d’oro fatto di emozioni e consapevolezza: "Abbiamo l'obbligo di fare del nostro meglio" Il conto alla rovescia è ufficialmente terminato. Questo pomeriggio, alle ore 17, il PalaCalafiore aprirà le sue porte per ospitare uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la semifinale di Coppa Calabria - Memorial Sergio Sorrenti "By sensation Profumeria". A rendere l’atmosfera ancora più elettrica ci pensa il tabellone, che per l’occasione regala un derby tutto reggino. Sul parquet si affronteranno due realtà importanti del panorama cestistico cittadino: la Puliservice Reggio Calabria, squadra associata al progetto Sportspecialist e la New Teosidos Pediatrica. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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