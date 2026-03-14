Serie C Final Four di Coppa Calabria | al via il derby reggino

Da reggiotoday.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 17, il PalaCalafiore apre le sue porte per la semifinale di Coppa Calabria – Memorial Sergio Sorrenti

La vice capitana della Puliservice, Federica Perri, giocatrice che in questa stagione sta vivendo un periodo d’oro fatto di emozioni e consapevolezza: "Abbiamo l'obbligo di fare del nostro meglio" Il conto alla rovescia è ufficialmente terminato. Questo pomeriggio, alle ore 17, il PalaCalafiore aprirà le sue porte per ospitare uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la semifinale di Coppa Calabria - Memorial Sergio Sorrenti "By sensation Profumeria". A rendere l’atmosfera ancora più elettrica ci pensa il tabellone, che per l’occasione regala un derby tutto reggino. Sul parquet si affronteranno due realtà importanti del panorama cestistico cittadino: la Puliservice Reggio Calabria, squadra associata al progetto Sportspecialist e la New Teosidos Pediatrica. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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