Serie C e dilettanti le classifiche di tutti i campionati

Da arezzonotizie.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il weekend di partite, sono state aggiornate le classifiche di Serie C e dei campionati dilettantistici. Le tabelle riflettono i risultati degli incontri giocati e sono consultabili online. La redazione invita i lettori a inviare notizie, foto e risultati all’indirizzo email dedicato, per contribuire ad arricchire le informazioni disponibili.

Tutte le classifiche dopo gli incontri in calendario nel fine settimana. I lettori possono interagire con la nostra redazione inviando news, foto e risultati all'indirizzo email [email protected] Domenica c'è il derby, caccia al biglietto. Divieto di trasferta per i tifosi del Perugia Febbre da derby, due settori dello stadio già esauriti. Si va verso un altro pienone E' un Arezzo che non muore mai. Vittoria da grande squadra: prosegue la marcia verso la B Sbandieratori e musici. Castiglion Fiorentino sede della Nazionale e dei Campionati Italiani Under 18 . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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SERIE C Un Pergo combattivo strappa un ottimo punto a Novara: 1-1NOVARA-PERGOLETTESE 1-1 RETI: pt 20' Basso, 31' Tremolada;NOVARA (3-4-2-1): Boseggia; Cannavaro, Lorenzini, Khailoti (33'st Citi); Valdesi (14'st D'Alessio), Basso, Collodel, Agyemang; Morosini (14'st ... sportgrigiorosso.it

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