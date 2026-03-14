Nell'ultimo mese, quattro allenatori sono stati sollevati dall’incarico nella Serie B, segnando un periodo di grande incertezza nel campionato. Le squadre coinvolte hanno cambiato guida tecnica in rapida successione, mentre il torneo procede senza una direzione chiara. La serie di esoneri testimonia le difficoltà di molte formazioni a trovare stabilità e continuità in questa fase della stagione.

Il calcistico della Serie B si sta sgretolando sotto il peso di una stagione che sembra aver perso la bussola. In meno di un mese, tra marzo e aprile del 2026, le panchine hanno subito un’epidemia di cambi che ha coinvolto Cesena, Empoli, Sampdoria e Reggiana. La notizia più recente riguarda il Cesena che ha deciso di allontanare Michele Mignani dopo il pareggio casalingo contro il Frosinone, mantenendo comunque i bianconeri nella zona play-off. La dirigenza ha comunicato la decisione immediatamente dopo il fischio finale, con l’impegno di nominare il successore entro domenica 15 marzo. Non si tratta di semplici sostituzioni tattiche ma di un fenomeno sistemico che tocca il cuore del calcio italiano di serie cadetta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie B in crisi: 4 esoneri in un mese, il caos

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