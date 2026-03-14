Serie B 2025 26 - Diretta LaB Channel 30a Giornata Palinsesto e Telecronisti Prime Video OneFootball

La 30ª giornata della Serie BKT 2025-2026 sarà trasmessa in diretta su LAB Channel, con il commento di Simone Rossi. La programmazione include partite trasmesse su Prime Video e OneFootball, offrendo agli appassionati un approfondimento completo degli incontri in programma. La giornata vedrà confronti tra diverse squadre del campionato, con telecronisti pronti a raccontare ogni dettaglio dell’evento.

Questi sono solo alcuni temi che introducono la 30a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 30a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News.it DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione della LEGA SERIE B è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25 in onda su. su Digital-News.it Questi sono solo alcuni temi che introducono la 30a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel. LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 30a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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