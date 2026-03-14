Il Torino ha battuto il Parma con un risultato di 4-1 nella 29esima giornata di Serie A. La partita si è svolta all'Olimpico, dove i granata hanno segnato tutti i gol nella ripresa, mentre il Parma ha subito la sconfitta dopo aver ottenuto cinque risultati utili consecutivi. Tra i marcatori figura anche Zapata, che ha contribuito alla vittoria del Torino.

AGI - Un poker del Torino al Parma apre la 29esima giornata di Serie A. All'Olimpico i granata sterzano nella ripresa e stendono 4-1 i ducali che vanno ko dopo 5 risultati utili consecutivi. Contro la sua ex squadra D'Aversa lancia Vlasic a sostegno di Simeone e Adams con Zapata che si accomoda in panchina. Due i cambi di Cuesta rispetto al pareggio di Firenze: tra i pali Suzuki e non Corvi, in mediana dentro Ordonez e fuori Nicolussi Caviglia. È un avvio shock per il Parma che va sotto alla prima occasione dei granata: la difesa ospite non argina la bella percussione centrale di Vlasic, Circati svirgola e il pallone arriva a Simeone, bravo poi a calciare di destro in caduta e a far passare la sfera tra le gambe di Suzuki. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Serie A: poker del Torino al Parma, in gol anche Zapata

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5 - Dal ritorno della Serie A a 20 squadre (stagione 2004/05) nessun giocatore del Parma ha segnato più di testa in un singolo massimo torneo rispetto a Mateo Pellegrino (cinque, come Bernardo Corradi nel 2005/06). Decollo. #TorinoParma x.com