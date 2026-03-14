Serie A | poker del Torino al Parma in gol anche Zapata

Da agi.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Torino ha battuto il Parma con un risultato di 4-1 nella 29esima giornata di Serie A. La partita si è svolta all'Olimpico, dove i granata hanno segnato tutti i gol nella ripresa, mentre il Parma ha subito la sconfitta dopo aver ottenuto cinque risultati utili consecutivi. Tra i marcatori figura anche Zapata, che ha contribuito alla vittoria del Torino.

AGI - Un poker del  Torino  al  Parma  apre la  29esima giornata  di  Serie A. All'Olimpico i granata sterzano nella ripresa e stendono 4-1 i ducali che vanno ko dopo 5 risultati utili consecutivi. Contro la sua ex squadra D'Aversa lancia  Vlasic  a sostegno di  Simeone  e  Adams  con  Zapata  che si accomoda in panchina. Due i cambi di Cuesta rispetto al pareggio di Firenze: tra i pali  Suzuki  e non Corvi, in mediana dentro  Ordonez  e fuori  Nicolussi Caviglia. È un  avvio shock  per il  Parma  che va sotto alla prima occasione dei  granata: la  difesa ospite  non argina la bella percussione centrale di  Vlasic, Circati svirgola e il pallone arriva a  Simeone, bravo poi a calciare di destro in caduta e a far passare la sfera tra le gambe di  Suzuki. 🔗 Leggi su Agi.it

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