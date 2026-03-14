Serie A oggi Udinese-Juventus – Diretta

Oggi in Serie A si affrontano Udinese e Juventus nel match che si gioca al Bluenergy Stadium. La partita, valida per la 29ª giornata, si svolge sabato 14 marzo e viene trasmessa in diretta sia in TV che in streaming. La Juventus torna in campo dopo le ultime gare di campionato e affronta l’Udinese in un incontro che inizia nel pomeriggio.

(Adnkronos) – Torna in campo la Juventus in Serie A. Oggi, sabato 14 marzo, la squadra di Luciano Spalletti sarà ospite dell’Udinese – in diretta tv e streaming – al Bluenergy Stadium in uno degli anticipi della 29esima giornata di campionato. La sfida mette in palio punti importanti per entrambe le squadre: la Juventus punta. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Serie A, oggi Fiorentina-Udinese – Diretta Leggi anche: Serie A, oggi Udinese-Lazio – Diretta Live UDINESE-JUVENTUS - SERIE A Tutti gli aggiornamenti su Serie A oggi Udinese Juventus Diretta Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Udinese-Juventus - Juventus Football Club; Udinese-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; Udinese-Juventus affidata a Mariani; Udinese-Juventus: probabili formazioni e statistiche. Serie A, oggi Udinese-Juventus - diretta(Adnkronos) - Torna in campo la Juventus in Serie A. Oggi, sabato 14 marzo, la squadra di Luciano Spalletti sarà ospite dell’Udinese - in diretta tv e streaming - al Bluenergy Stadium in uno degli ant ... msn.com Udinese-Juventus, formazioni ufficiali: Spalletti con Yildiz falso nueveDi seguito le formazioni ufficiali di Udinese-Juventus, partita valida per la 29ª giornata di Serie A. Confermate le indiscrezioni della vigilia. tuttomercatoweb.com Serie A, Napoli-Lecce 2-1: azzurri a -9 dalla capolista Inter-Atalanta 1-1. Alle 20.45 Udinese-Juventus. Domenica Verona-Genoa, Como-Roma, Lazio-Milan. Il Toro ha battuto 4 a 1 il Parma. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marato - facebook.com facebook Udinese-Juventus, le formazioni ufficiali: Runjaic ritrova Atta. Spalletti con Yildiz punta x.com