Serie A il Napoli vince in rimonta | 2 a 1 contro il Lecce

Nella ventinovesima giornata di Serie A, il Napoli ha conquistato una vittoria in rimonta contro il Lecce, terminando con il risultato di 2 a 1. La partita si è aperta con il goal di Siebert, che ha segnato di testa al primo minuto dopo aver intercettato un calcio d’angolo. La squadra partenopea ha poi trovato il pareggio e il gol decisivo grazie a Politano.

A decidere la vittoria del Napoli ci pensa Politano. La ventinovesima giornata di Serie A inizia in salita per gli azzurri, dopo appena tre minuti Siebert intercetta il calcio d’angolo e colpisce forte di testa battendo Meret. Era dal 31 agosto del 2022 che il Lecce non segnava a Napoli ma oggi la squadra ospite è arrivata al Maradona decisa a portare a casa il risultato, gli uomini di Di Francesco sanno che ogni punto è importante per allontanarsi dalla zona retrocessione. Se nel primo tempo i leccesi hanno spinto facendo mettendo in difficoltà in più di un’occasione la squadra di casa nei secondi 45 minuti di gioco il Napoli inizia con il piede giusto ribaltando la partita. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Serie A, il Napoli vince in rimonta: 2 a 1 contro il Lecce Articoli correlati Risultati Serie A 2025/26 LIVE: L’Atalanta rimonta e vince contro il Napolidi Redazione Inter News 24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian... Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Napoli fatica ma vince contro la Fiorentina, vittoria netta del Cagliari sul Verona. Il Torino batte il Leccedi Redazione Inter News 24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian... GOL DI TORINO MILAN 2-3: RIMONTA CLAMOROSA NEL SEGNO DI PULISIC Aggiornamenti e contenuti dedicati a Serie A il Napoli vince in rimonta 2 a... Temi più discussi: Napoli sempre più pazza di Alisson Santos: le pagelle del 2-1 al Torino; Anticipi e posticipi della 31ª giornata di Serie A: Napoli-Milan a Pasquetta, Inter-Roma si gioca il giorno di Pasqua; Napoli-Torino, la sfida degli ex; Inter-Roma a Pasqua, Napoli-Milan a Pasquetta: le date della 31ª giornata. Serie A, Napoli-Lecce 2-1 al 67'Napoli-Lecce 0-1 dopo i primi 45’: sfida testa-coda Allo stadio Diego Armando Maradona il primo tempo di Napoli-Lecce termina con il vantaggio degli ospiti per 0-1 Partenza aggressiva dei Salentini ch ... msn.com Napoli-Lecce, il risultato in diretta LIVEPer ora decide il gol di Siebert dopo 3', al Maradona. Il Lecce con coraggio e un atteggiamento iper-offensivo è partito all'attacco fin dal calcio d'inizio e ha guadagnato due corner in successione. sport.sky.it Parliamo di cose serie! Stasera che si mangia Io haimè non ho impastato! Sicuramente non c'è la pizza per me... avevo già un languorino e ho fatto merenda un'ora fa circa con un kefir, per stasera è ancora tutto da decidere, volevo preparare qualcosa per u - facebook.com facebook Serie A, la classifica aggiornata: Inter a +8 sul Milan x.com