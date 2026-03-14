Il Napoli di Antonio Conte ha ottenuto una vittoria contro il Lecce, avvicinandosi di un punto al Milan di Allegri in classifica. La partita si è conclusa con un risultato positivo per gli azzurri, che ora si trovano a una sola lunghezza dai rossoneri. La squadra di Conte ha mostrato determinazione sul campo, consolidando la propria posizione in classifica.

Il Napoli di Antonio Conte vince e convince contro il Lecce, portandosi a -1 dal Milan di Allegri, situato al secondo posto in classifica. Il diavolo renderà in campo domani sera contro la Lazio, in un match importantissimo in ottica scudetto. Al Diego Armando Maradona il Lecce di Di Francesco parte subito forte, trovando il gol al 3’ minuto con Siebert. Gli azzurri di Conte nel primo tempo faticano parecchio, non incidendo veramente e subendo tantissimo. Alla ripresa, Conte inserisce forze fresche: dentro McTominay e De Bruyne, fuori Anguissa ed Elmas. La mossa, poi, si rivelerà positiva: Højlund segna subito, trovando il gol dell'1-1. Il Napoli poi prende fiducia e, al 67’, Politano porta i partenopei in vantaggio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Serie A, il Napoli vince e si porta a -1 dal Milan: la situazione

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