Il Napoli ha battuto il Lecce 2-1 nell'anticipo della 29ª giornata di Serie A, con Hojlund e Politano che hanno segnato i gol della rimonta. La partita si è conclusa con una vittoria sofferta, dopo che il Lecce aveva inizialmente preso il vantaggio. La gara ha visto il Napoli riprendersi nel secondo tempo, portando a casa i tre punti.

Vittoria in rimonta più sofferta del previsto per il Napoli, 2-1 sul Lecce, nell'anticipo della 29a giornata di Serie A. Tre punti pesanti per la squadra di Conte, che consolida il suo terzo posto in classifica con 59 punti a -1 dal Milan secondo impegnato domani a Roma contro la Lazio. Terza vittoria di fila per gli azzurri, che ritrovano alcuni dei suoi uomini migliori per questo finale di stagione. Mastica amaro il Lecce, che incappa nella 16esima sconfitta stagionale e rischia ora di venire di nuovo riassorbito in zona retrocessione. Il Napoli ritrova Anguissa titolare, mentre De Bruyne e McTominay partono dalla panchina. L'inizio è subito una doccia gelata per gli azzurri, che dopo 3' sono sotto di un gol. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Serie A, Hojlund e Politano ribaltano il Lecce: il Napoli vince 2-1

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