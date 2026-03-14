Sergio Rubini conclude la stagione di Prosa al Teatro Comunale di Cesenatico con lo spettacolo dedicato a Sostakovic. L’evento si terrà domenica e rappresenta l’ultimo appuntamento di questa rassegna teatrale. La serata vedrà l’attore e regista portare in scena un lavoro che approfondisce il compositore russo. La rappresentazione si svolgerà nel teatro cittadino, coinvolgendo il pubblico presente.

Sergio Rubini chiude la stagione di Prosa del Comunale di Cesenatico. L’appuntamento è domenica alle 21, quando sul palcoscenico della bomboniera dai velluti blu a due passi dal porto canale, il noto attore sarà il protagonista dello spettacolo " Gli occhiali di Sostakovic ", un testo teatrale di Valerio Cappelli dedicato a Dmitrij Sostakovic, il grande compositore russo vissuto nel secolo scorso durante il regime staliniano. La biglietteria ha registrato il tutto esaurito durante la campagna abbonamenti. Lo spettacolo sarà arricchito da musiche, immagini, fotografie e arredi scenici, per una produzione firmata Angelo Tumminelli per Prima International Company. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sergio Rubini e il dramma di Sostakovic

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