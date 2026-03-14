Sequestro dei beni ricorrerò alla Corte Europea

Un imprenditore di Castelfranco ha annunciato che ricorrerà alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dopo la confisca definitiva di alcuni dei suoi beni, tra cui una villa con piscina. Le accuse che hanno portato al sequestro si basano, secondo quanto dichiarato, su errori nei conteggi. La confisca rientra in un procedimento di misure di prevenzione.

"Ricorrerò alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Le accuse nascono da errori nei conteggi". Così l’imprenditore di Castelfranco, Biagio Passaro (nella foto) a fronte della confisca definitiva di alcuni beni, tra cui la villa con piscina, nell’ambito delle misure di prevenzione. "La decisione riguarda una vicenda complessa, nata da ricostruzioni economiche elaborate dalla Guardia di Finanza di Modena, che hanno attribuito al sottoscritto disponibilità finanziarie ritenute non giustificate – afferma l’imprenditore. Tuttavia tali ricostruzioni risultano oggi fortemente contestate anche in sede giudiziaria. Con sentenza del 10 marzo, la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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