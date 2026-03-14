Durante controlli tra Bacoli e Monte di Procida, i carabinieri hanno sequestrato 2,3 chili di hashish sulla spiaggia di Miliscola. Insieme al sequestro, sono state denunciate due persone per aver utilizzato banconote false e sono state emesse sanzioni amministrative. Le operazioni sono avvenute nel corso di un’attività di monitoraggio delle aree di interesse.

Carabinieri in azione tra Bacoli e Monte di Procida: droga trovata sulla spiaggia di Miliscola, due denunce per banconote false e sanzioni durante i controlli. Controlli straordinari tra Bacoli e Monte di Procida. Controlli a tappeto dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli nelle aree di Bacoli e Monte di Procida, con particolare attenzione alle zone maggiormente frequentate durante le ore serali e notturne della movida. Nel corso dell’operazione i militari hanno identificato 77 persone e sottoposto a verifica 50 veicoli, intensificando il presidio del territorio nelle aree costiere e nei principali punti di aggregazione. Sanzioni e denunce durante i controlli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sequestrati 2,3 chili di hashish a Bacoli durante i controlli

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