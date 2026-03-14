I carabinieri forestale di Priverno hanno sequestrato una discarica abusiva a Roccagorga, nella località

I carabinieri forestale di Priverno, nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, hanno riscontrato una gestione illecita di rifiuti con pericolo di compromissione e deterioramento di porzioni estese del suolo e del sottosuolo e dell’ecosistema del bosco, su terreno privato nel comune di Roccagorga, in località “I Pozzi”.L’area risulta in parte agricola e in parte boscata, vincolata paesaggisticamente, distante circa 50 metri da un fosso sottostante che confluisce nel Fosso della Fornace, iscritto nell’elenco delle acque pubbliche, ricadente in zona vincolata idrogeologicamente e in Zona di Protezione Speciale Monti Lepini. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Articoli correlati

Sequestrata discarica abusiva in area campestre | FOTONella prima parte del pomeriggio di ieri, 3 marzo 2026, i Carabinieri hanno individuato e sequestrato una discarica abusiva in un’area campestre...

Una selezione di notizie su Sequestrata discarica

Temi più discussi: A Capaccio, in Campania, sequestrata maxi discarica abusiva in ex azienda zootecnica; Sequestrata discarica abusiva nel Casertano; Sequestrata discarica abusiva a Frosinone: rifiuti abbandonati da mesi; Sequestrata discarica abusiva a Roccagorga in località I pozzi.

Sequestrata discarica abusiva a Frosinone: rifiuti abbandonati da mesiMaterassi, vernici e scarti di cantiere trovati nella zona industriale. Carabinieri Forestali invitano a segnalare abbandoni e rafforzare controlli ... rainews.it

Demoliva auto su un terreno agricolo trasformato in una maxi-discarica abusivaImprenditore denunciato dai carabinieri a Sardara, dove è stata sequestrata un'area di oltre 2mila metri quadrati: nessuna misura anti-inquinamento, pavimento non impermealizzato ... rainews.it

SEQUESTRATA DISCARICA ABUSIVA DI CIRCA 15.000 METRI QUADRI. DENUNCIATO PROPRIETARIO Un’area adibita a discarica abusiva di rifiuti speciali, pericolosi e non, è stata individuata nell’agro di Cerveteri dai finanzieri del Comando Provinciale d facebook

Discarica abusiva sequestrata dalla Finanza nell'Avellinese. Sotto sequestro un'area di seimila quadrati #ANSA x.com