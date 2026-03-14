Sequestrata a Terracina attività di rimessaggio barche completamente abusiva

A Terracina, i carabinieri hanno sequestrato un’attività di rimessaggio barche che operava in modo completamente abusivo. Durante un controllo, hanno denunciato un uomo di 61 anni residente a Latina, accusato di aver svolto l’attività senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio. L’operazione ha portato alla chiusura dell’attività illecita e al deferimento dell’uomo alle autorità competenti.

I carabinieri di Terracina hanno denunciato un uomo di 61 anni residente a Latina per il reato di esercizio di rimessaggio nautico in assenza della segnalazione certificata di inizio attività.In particolare, i militari, nel corso di un intervento congiunto con il personale dell’ufficio circondariale marittimo di Terracina, eseguito su delega dell’autorità giudiziaria finalizzata all’esecuzione di un decreto di perquisizione e sequestro di un natante hanno accertato che l’attività di rimessaggio nautico riconducibile all’indagato, veniva esercitata senza la segnalazione certificata di inizio attività.I carabinieri hanno inoltre accertato come l'attività venisse condotta all’interno di un capannone situato su terreno agricolo, in assenza di una richiesta di variazione di destinazione d’uso. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Articoli correlati Polizia metropolitana di Napoli: sequestrata un’attività abusiva a San Giorgio a CremanoEra priva delle necessarie autorizzazioni ambientali, proprietario denunciato per la 5 dipendenti irregolari Continuano le operazioni della Polizia... Riparazioni e rimessaggio barche, ma è tutto abusivo: cantiere nautico sequestrato a PozzuoliLa scoperta è stata effettuata dalla Polizia Municipale, nell'ambito di controlli congiunti con carabinieri, polizia e Guardia Costiera. Tutto quello che riguarda Sequestrata a Terracina attività di... Argomenti discussi: Blitz nei locali: irregolarità a Formia e un esercente denunciato a Terracina; Sicurezza stradale, controlli della Polizia Locale in città con l'etilometro.