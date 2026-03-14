A Terracina, i carabinieri hanno sequestrato un’attività di rimessaggio barche che operava senza le autorizzazioni necessarie. Un uomo di 61 anni, residente a Latina, è stato denunciato per aver esercitato questa attività in modo completamente abusivo, senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività richiesta dalla legge.

I carabinieri di Terracina hanno denunciato un uomo di 61 anni residente a Latina per il reato di esercizio di rimessaggio nautico in assenza della segnalazione certificata di inizio attività.In particolare, i militari, nel corso di un intervento congiunto con il personale dell’ufficio circondariale marittimo di Terracina, eseguito su delega dell’autorità giudiziaria finalizzata all’esecuzione di un decreto di perquisizione e sequestro di un natante hanno accertato che l’attività di rimessaggio nautico riconducibile all’indagato, veniva esercitata senza la segnalazione certificata di inizio attività.I carabinieri hanno inoltre accertato come l'attività venisse condotta all’interno di un capannone situato su terreno agricolo, in assenza di una richiesta di variazione di destinazione d’uso. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Articoli correlati

Polizia metropolitana di Napoli: sequestrata un’attività abusiva a San Giorgio a CremanoEra priva delle necessarie autorizzazioni ambientali, proprietario denunciato per la 5 dipendenti irregolari Continuano le operazioni della Polizia...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sequestrata a Terracina attività di...

Discussioni sull' argomento Sequestrata a Terracina attività di rimessaggio barche completamente abusiva; RIMESSAGGIO NAUTICO ABUSIVO A TERRACINA: SEQUESTRATI CAPANNONE E TERRENO; Terracina, rimessaggio nautico abusivo: sequestrati capannone e terreno; Terracina: Rimessaggio nautico senza autorizzazioni. Sequestrati un capannone e un terreno, denunciato un 61enne.

L’aveva praticamente sequestrata non accettando la fine della loro relazione. E l'epilogo avrebbe potuto essere tragico. Teatro della violenza, Casal di Principe, in provincia di Caserta, dove gli agenti del locale Commissariato di Polizia hanno ricevuto la segn facebook

Il #9marzo 1973 #FrancaRame, sequestrata a #Milano da una squadraccia fascista, fu costretta a salire su un furgone e poi torturata e violentata.Alla notizia dell’avvenuto stupro,il generale #Palumbo,comandante della #Pastrengo,gioì “come se avesse concl x.com