Seong-Jin Cho ospite al Teatro San Carlo con i Valzer di Chopin da antologia

Al Teatro San Carlo si è tenuto il secondo concerto del Festival Pianistico 2026 con Seong-Jin Cho come ospite. Durante la serata ha eseguito brani di Bach, Schönberg, Schumann e ha interpretato i Valzer di Chopin, che hanno ricevuto particolare attenzione. Il pubblico ha ascoltato con attenzione le diverse composizioni, apprezzando la varietà del repertorio presentato dal pianista.

Per il secondo appuntamento con il Festival Pianistico 2026 del Teatro San Carlo, Seong-Jin Cho ha eseguito musiche di Bach, Schonberg, Schumann e un meraviglioso e indimenticabile Chopin. Dai primi delicati trilli d’apertura della Partita n. 1 in si bemolle maggiore BWV 825 di Bach, ci siamo subito resi conto che stavamo ascoltando uno dei pianisti più brillanti del vasto panorama internazionale: il “suo” Bach ci è apparso subito familiare, evidenziando con leggerezza e con un tocco ridotto all’essenziale, il carattere polifonico della complessa struttura musicale del grande compositore tedesco. Con un salto temporale di due secoli, ci siamo trovati immersi nel mondo dodecafonico di Arnold Schonberg, del quale è stata eseguita la Suite, op. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Seong-Jin Cho ospite al Teatro San Carlo con i Valzer di Chopin da antologia Articoli correlati Beatrice Rana ospite del Teatro San CarloIl Teatro San Carlo, mercoledì 21 gennaio, inaugura il fortunato Festival Pianistico con il gradito ritorno di Beatrice Rana: in programma musiche di... ’Al tempo di una volta’. Della Gherardesca ospite alla ’San Carlo’In un momento importante per Massa ed i suoi territori limitrofi impegnati nella competizione a diventare capitale della cultura italiana per il 2028... Una selezione di notizie su Seong Jin Cho ospite al Teatro San... Temi più discussi: Firenze, doppio concerto degli Amici della Musica; Napoli, concerto Cho, 10/03/2026; Teatro San Carlo, secondo appuntamento del Festival Pianistico con Seong Jin-Cho. Teatro San Carlo, secondo appuntamento del Festival Pianistico con Seong Jin-ChoSecondo appuntamento con il Festival Pianistico al Teatro di San Carlo di Napoli. Martedì 10 marzo, alle ore 20:00, il protagonista sarà Seong Jin-Cho. ilroma.net Seong-Jin Cho al Teatro San Carlo: secondo concerto del Festival PianisticoIl pianista Seong-Jin Cho protagonista del secondo appuntamento del Festival Pianistico al Teatro San Carlo di Napoli il 10 marzo 2026. napolike.it Per il Festival pianistico del Teatro di San Carlo, Seong-Jin Cho offre un affascinante viaggio da Bach a Schönberg, fra Schumann e Chopin. instagram.com/p/DVx-wZxDOA3/… x.com Stasera, ore 20, al Teatro San Carlo Per info e biglietti, clicca qui https://www.teatrosancarlo.it/spettacoli/seong-jin-cho/ Giovanni Raso Napoli e il Mediterraneo #teatrosancarlo #Napoli - facebook.com facebook