Il 21 marzo all’Autodromo di Imola verrà presentato un romanzo che lega le origini siciliane alla figura di Ayrton Senna. L’evento riunisce autori e appassionati per esplorare il rapporto tra le radici dell’autore e il leggendario pilota brasiliano. La presentazione si svolgerà in un contesto dedicato alla promozione del libro.

Il 21 marzo prossimo, all’Autodromo di Imola, verrà presentato un romanzo che collega le radici siciliane al mito di Ayrton Senna. L’opera, scritta dal giornalista Giacinto Pipitone, ricostruisce il viaggio della famiglia del pilota attraverso gli archivi di Siculiana. Questo evento celebra un legame genealogico che parte dalla Sicilia dell’Ottocento per arrivare alla gloria sportiva in Brasile. La narrazione si snoda tra due linee temporali distinte: la partenza delle antenate dalla provincia di Caltanissetta e la carriera trionfale del campione brasiliano. Il libro mette in luce come la determinazione di Giovanna Magro e sua madre Angela abbia plasmato l’animo di chi è nato lontano dall’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senna: la genesi siciliana che ha fatto il campione

Articoli correlati

Miki Biasion: il campione che ha fatto sognare l’ItaliaIl vero punto di svolta arriva con l’ingresso nell’universo Lancia, inizialmente attraverso il Jolly Club, una delle realtà più solide e competenti...

Leggi anche: Spalletti a DAZN dopo Sassuolo-Juventus: “David ha fatto una grande prestazione. Quello che ha fatto la differenza è comandare il gioco”

Una raccolta di contenuti su Senna la genesi siciliana che ha fatto...

Ayrton Senna e le sue origini siciliane, ecco il romanzo di Giacinto PipitoneLa storia del campione di F1 parte da Siculiana, da dove la bisnonna emigrò in Brasile nel 1894. Il giornalista scava negli archivi comunali e recupera la vicenda su cui costruisce l’ossatura del suo ... palermotoday.it

'Il tempo dei Senna', le origini del mito raccontate nel libro di PipitonePrima delle pole position e delle vittorie sotto la pioggia, prima dei tre titoli mondiali, la storia di Ayrton Senna parte da un piccolo paese della Sicilia, Siculiana, da dove la bisnonna emigrò in ... ansa.it