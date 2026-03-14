Sei Nazioni Italrugby travolta 31-17 dal Galles

Durante la partita del Sei Nazioni, l’Italrugby ha subito una sconfitta per 31-17 contro il Galles. L’Italia non è riuscita a conquistare la terza vittoria nella stessa edizione e ha mostrato un calo rispetto alla prestazione dell’Olimpico contro l’Inghilterra. La gara si è giocata tra le due squadre senza ulteriori dettagli sui momenti salienti.

Invece di portare a casa la terza vittoria in una singola edizione del Sei Nazioni, l’Italia fa un enorme passo indietro rispetto alla grande prestazione dell’Olimpico con l’Inghilterra. Nell’ultima partita a Cardiff, i quindici di Quesada mettono la peggiore partita degli ultimi due anni, venendo sconfitti pesantemente dal Galles, che finora non aveva mai vinto in questa edizione. I Dragoni partono fortissimo ed approfittano di un’Italia troppo distratta ed imprecisa per infliggere agli Azzurri tre mete in un primo tempo nel quale non ha funzionato niente. Nella ripresa la reazione dell’Italia arriva solo dopo che i padroni di casa si erano portati sul 31-0: la meta di Di Francesco sembra svegliare gli Azzurri, che, però sprecano troppe occasioni per riaprire la partita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sei Nazioni, Italrugby travolta 31-17 dal Galles Articoli correlati Leggi anche: Sei Nazioni, Galles-Italia 31-17 davanti al principe William Sei Nazioni, a Cardiff l’Italia crolla: vince il Galles 31-17L’Italia che doveva scrivere un' inedita pagina di storia e che inseguiva la terza vittoria nel Sei Nazioni, crolla invece sul più bello a Cardiff,... Sei Nazioni, Italia-Inghilterra 23-18: la festa finale Una selezione di notizie su Sei Nazioni Argomenti discussi: Quesada, ct della svolta dell'Italrugby. Così l’amico di Velasco ha forgiato il gruppo. Sei Nazioni: l'Italia chiude con sconfitta, il Galles vince 31-17(ANSA) - ROMA, 14 MAR - L'Italrugby chiude il Sei Nazioni con una sconfitta. Nell'ultima giornata del torneo gli azzurri vengono battuti nettamente ... sport.tiscali.it Rugby, l’Italia in Galles per un tris mai riuscito. Lynagh: «Presto vinceremo il Sei Nazioni»Sarà forse il caso di presentarla in inglese, o magari in francese. Emulare insomma l'Italrugby di Gonzalo Quesada che, in questo Sei Nazioni, ha dimostrato di parlare la stessa ... ilmessaggero.it