Nella quinta e ultima giornata del Sei Nazioni, il Galles ha battuto l’Italia 31-17 davanti al principe William. Dopo la vittoria storica contro l’Inghilterra all’Olimpico, la nazionale italiana di rugby ha incontrato una sconfitta pesante in trasferta. La partita si è svolta in un’atmosfera di grande attenzione, con i padroni di casa che hanno conquistato il risultato positivo davanti al pubblico presente.

Dalle stelle alle stalle, dal Paradiso all’Inferno. A una sola settimana dalla storica vittoria al Sei Nazioni contro l’Inghilterra allo stadio Olimpico, l’Italia del rugby torna sulla terra incassando una pesante sconfitta per 31-17 in casa del Galles nella 5a e ultima giornata del Sei Nazioni. In tribuna a fare il tifo per i Dragoni gallesi anche il principe di Galles William, erede al trono di Gran Bretagna. Partita senza storia al Principality Stadium di Cardiff, con i padroni di casa avanti già 21-0 alla fine del primo tempo. Le mete gallesi portano la firma di Wainwright due volte e di Lake. Tutte e tre le mete sono trasformate da Edwards. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sei Nazioni, Galles-Italia 31-17 davanti al principe William

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