Sei Nazioni brusco risveglio per l’Italia | azzurri sommersi a Cardiff dal Galles

Da oasport.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia di rugby ha concluso la quarta giornata del Sei Nazioni 2026 con una sconfitta netta contro il Galles a Cardiff. La squadra azzurra è stata sopraffatta dagli avversari sul campo, subendo numerosi punti e senza riuscire a reagire adeguatamente. La partita si è conclusa con un risultato che lascia poche speranze di recupero nella classifica generale.

Si rivela amara come il fiele per l’Italia l’ultima giornata Sei Nazioni 2026 di rugby: gli azzurri del CT Gonzalo Quesada tornano sulla terra dopo la vittoria interna sull’Inghilterra della scorsa settimana e vengono sonoramente sconfitti in casa del Galles, nella sfida andata in scena al Principality Stadium di Cardiff, dove i padroni di casa si impongono per 31-17 dopo aver chiuso il primo tempo sul 21-0. Nel primo tempo l’Italia ha l’occasione di passare in vantaggio al 12?, ma Paolo Garbisi non centra i pali dalla piazzola. Il Galles, invece, sblocca il risultato al quarto d’ora di gioco, con la meta di Aaron Wainwright, trasformata da Dan Edwards, che vale il 7-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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