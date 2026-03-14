Nel match di Cardiff, il Galles ha battuto l’Italia con il punteggio di 31-17. Gli azzurri hanno cercato di conquistare la loro terza vittoria stagionale, ma sono stati superati in modo netto dagli avversari. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso, con entrambe le formazioni in campo per tutta la durata dell’incontro.

L’Italia che doveva scrivere un' inedita pagina di storia e che inseguiva la terza vittoria nel Sei Nazioni, crolla invece sul più bello a Cardiff, battuta per 31-17 dal Galles nell’ultima giornata. Arrivati sulle ali dello storico successo sull’Inghilterra, gli azzurri del c.t. Gonzalo Quesada mandano invece in scena una pessima prestazione, sia dal punto di vista tecnico che, soprattutto, caratteriale e chiudono il Torneo con 9 punti, momentaneamente a +3 sull’Inghilterra, in campo stasera con la Francia a Parigi. Il Galles del c.t. Steve Tandy interrompe così la serie di 15 sconfitte consecutive nel Sei Nazioni: resta ultimo e si appaia momentaneamente agli inglesi, evitando comunque il cucchiaio di legno, che, secondo quella che è la versione più aderente, viene assegnato a chi chiude con tutte sconfitte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sei Nazioni, a Cardiff l’Italia crolla: vince il Galles 31-17

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