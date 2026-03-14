Seda Larung la città dei monaci nascosta in Cina | il più grande istituto buddhista tibetano del mondo

Seda Larung è il più grande istituto buddhista tibetano del mondo, situato in una valle remota dell’altopiano tibetano e nascosto all’interno di una regione della Cina. La città ospita migliaia di monaci e monache che vivono e studiano in questa comunità isolata, lontana dai centri urbani e dai mezzi di comunicazione. La sua posizione e le sue dimensioni la rendono un luogo unico nel suo genere.

In un angolo dimenticato dall’Occidente, nascosto tra le pieghe di una valle spoglia di alberi nell’altopiano tibetano, esiste una città che non assomiglia a nessun’altra al mondo. Non ha grattacieli né strade trafficate, non conosce il rumore dei motori né il caos dei mercati. Eppure ospita decine di migliaia di persone, tutte accomunate da un unico, potente proposito: la ricerca dell’illuminazione spirituale. Il Seda Larung Wuming Buddhist Institute, situato nella Prefettura Autonoma Tibetana di Garze, nella provincia cinese del Sichuan, è il più grande istituto di buddhismo tibetano del mondo. Una realtà straordinaria che il resto del pianeta conosce a malapena. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Seda Larung, la città dei monaci nascosta in Cina: il più grande istituto buddhista tibetano del mondo Articoli correlati La Cina progetta il più grande sistema idroelettrico al mondo: paura di “inondazioni” in Bangladesh e IndiaLa Cina vuole costruire un colossale sistema idroelettrico da 168 miliardi di dollari, destinato a diventare il più forte al mondo. La Cina accende il supercomputer lungo 2.000 chilometri, il data center più grande al mondoDopo oltre dieci anni di sviluppo, la Cina ha ufficialmente messo in funzione quella che viene descritta come la più grande rete di calcolo...