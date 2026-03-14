Secondo ciclo speciale sostegno nessuna differenza in GPS e concorsi tra il titolo conseguito presso Indire e quello delle Università

È stato avviato il secondo ciclo dei percorsi di specializzazione sostegno destinati ai docenti con requisiti di servizio specifici. Secondo quanto comunicato, non ci sono differenze tra il titolo conseguito presso Indire e quello rilasciato dalle università, né nel punteggio GPS né nelle procedure di concorso. La decisione riguarda i criteri di valutazione e la validità dei diplomi per l’accesso.

Al via il secondo ciclo dei percorsi di specializzazione sostegno riservati ai docenti con determinati requisiti di servizio (art. 6) e titolo estero (art.7) ai sensi del DL 712024 come modificato dal DL 1272025 convertito dalla Legge n. 164 del 30 ottobre 2025. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Secondo ciclo sostegno Indire/Università: chi partecipa, quando partono i corsi, il titolo ottenuto [LO SPECIALE] Leggi anche: Secondo ciclo sostegno Indire/Università: rinuncia al contenzioso ed iscrizione in GPS prima fascia entro il 16 marzo, attesi i bandi [LO SPECIALE] Approfondimenti e contenuti su Secondo ciclo Temi più discussi: Percorsi sostegno secondo ciclo Indire/Università, ecco la pagina del Ministero con le info aggiornate; Pubblicati i bandi per il secondo ciclo dei percorsi INDIRE su sostegno; TFA sostegno II ciclo: quanto dura e come funziona?; Sostegno, INDIRE Secondo ciclo: 3 mesi per concludere i percorsi così da conseguire il titolo e sciogliere la riserva entro il 30 Giugno 2026. Pubblicato il Nuovo Decreto: ecco le novità (Scarica PDF). Sostegno Indire secondo ciclo, proroga fino al 16 marzo per rinunciare al contenzioso titolo estero. NotaSecondo ciclo sostegno Indire: il Ministero ha prorogato al 16 marzo il termine ultimo per la presentazione della rinuncia alle istanze di riconoscimento sul sostegno ex articolo 7, comma 1 del decret ... orizzontescuola.it Secondo ciclo Sostegno tre anni di servizio o titolo estero nelle Università: domanda per alcune telematiche da lunedì 16 marzoSecondo ciclo percorso sostegno ai sensi dell'art. 6 e 7 del DL 71/2024: ecco le Università che attivano i percorsi. Vai alla pagina. orizzontescuola.it Sono aperte le iscrizioni per il secondo ciclo indire: per chi si era già iscritto al primo ciclo Indire statale con 3 anni di specializzazione su sostegno ma non è rientrato per il numero dei posti deve adesso inviare una nuova domanda di iscrizione con relativo pa - facebook.com facebook Secondo ciclo sostegno Indire, aperte le iscrizioni: scadenza 20 marzo ore 13 x.com