Seconda vittoria consecutiva per la YOLO+ contro Stabia | prestazione superlativa per le cinghialesse

La YOLO+ Cestistica Benevento ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva battendo in casa il Basket Femminile Stabia. La partita si è conclusa con un risultato positivo per le cinghialesse, che hanno mostrato una prestazione di alto livello. La gara si è svolta davanti al proprio pubblico, con entrambe le squadre che si sono affrontate con intensità.

Tempo di lettura: 2 minuti La YOLO+ Cestistica Benevento conquista la seconda vittoria consecutiva, nel match casalingo contro il Basket Femminile Stabia. Due punti pesanti quelli conquistati dalle sannite, che confermano il loro ottimo momento con un’altra grande prova di squadra. Ottimo spunto iniziale delle ospiti, che si portano sul +8 dopo 2? di gioco. Coach Pasquariello ferma il gioco e la YOLO+ risponde alla grande, piazzando un parziale di 9-0, che costringe Stabia al timeout. L’inerzia resta in favore delle padrone di casa, che continuano ad allungare, chiudendo il primo periodo sul 15-10. Nel secondo quarto, la YOLO+ continua a mantenere alta l’intensità, limitando con grande efficienza le avversarie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Seconda vittoria consecutiva per la YOLO+ contro Stabia: prestazione superlativa per le cinghialesse Articoli correlati Basket, la rimonta della YOLO+ si ferma sul più bello: Cinghialesse vicine alla vittoria contro TarantoTempo di lettura: 2 minuti Rimonta sfiorata per la YOLO+ Cestistica Benevento, sconfitta di misura tra le mura amiche dalla Dinamo Taranto. YOLO+ in trasferta a Marigliano per la prima gara del 2026: inizia il giro di boa per le cinghialesse Tempo di lettura: < 1 minutoLa YOLO+ Cestistica Benevento sarà impegnata nella trasferta contro la Rigenera Marigliano, nel match valido per la prima... Aggiornamenti e notizie su Seconda vittoria Temi più discussi: KINGS LEAGUE Seconda vittoria e primo posto in classifica per le Zebras; Seconda vittoria consecutiva per il Napoli; Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 96-87: highlights Eurolega; Serie B, il Bari batte l'Empoli 2-1 al San Nicola e centra la seconda vittoria consecutiva. Longo: Successo importantissimo. Giaguari U21 in crescita: a Ciriè arriva la seconda vittoria consecutivaSeconda vittoria consecutiva per i Giaguari Under 21 che, dopo le sconfitte rimediate nelle prime due giornate contro le squadre prima e seconda in classifica, riportano il record in pari con la ... tuttosport.com Calcio. Seconda: Atletico Cascina alla sesta vittoria consecutivaPisa 19 gennaio 2026 – In Seconda Categoria sesta vittoria consecutiva per l’Atletico Cascina di mister Simonetti, che allo Stadio Comunale Redini nel derby contro il Porta a Lucca ribalta il ... lanazione.it Il Torino batte il Parma 4-1: è la seconda vittoria in tre partite per Roberto D’Aversa sulla panchina granata - facebook.com facebook Il #Napoli batte il #Torino e porta a casa la seconda vittoria consecutiva in campionato: tornano in campo #Anguissa e #DeBruyne Leggi tutto il post gara su #TuttoNapoli x.com