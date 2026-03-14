Un uomo, seguito da un amministratore di sostegno, ha riferito di aver subito minacce e pressioni da parte di un gruppo di complici. Per mesi, si è fatta consegnare denaro da un 30enne, che si era invaghito di lei e delle sue promesse di concedersi. Le minacce includevano frasi come

"Se non fai come ti dico, questa volta le prendi". E con altri complici si è fatta consegnare denaro per mesi da un 30enne, ora seguito da un amministratore di sostegno, che si era invaghito di lei e delle sue promesse di concedersi. Fatti contestati dal 2022 fino al gennaio 2023 che hanno portato alla sbarra al Tribunale di Monza altri due 30enni, la donna D.P. e l’ex compagno E.C. e il 50enne R.O., tutti di Seregno. La Procura ha chiesto la pena di 4 anni e 3 mesi per la donna e quella di 3 anni e 6 mesi ciascuno per i due uomini. Le accuse a vario titolo sono quelle di estorsione, rapina e lesioni personali. A ripercorrere in aula la... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Una selezione di notizie su Se non fai come dico le prendi

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