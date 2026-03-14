Se chiudono i negozi di vicinato paga anche chi compra online

Un negozio di vicinato che chiude rappresenta la perdita di un servizio, di un presidio e di un posto di lavoro nel territorio. Questa riflessione arriva da Michele Piccirillo, presidente di Confesercenti Brindisi, che sottolinea come ogni chiusura di attività commerciale influenzi la vita quotidiana e l’economia locale. Quando un negozio sparisce, anche i consumatori che preferiscono l’acquisto online ne risentono.

Ogni volta che un negozio chiude, il territorio perde qualcosa: un servizio, un presidio, un lavoro, un pezzo di vita quotidiana. E questo riguarda tutti, anche chi compra online. Negli ultimi anni il commercio di prossimità sta vivendo una pressione crescente. Un cambiamento iniziato con l’espansione dei centri commerciali, che hanno spostato flussi e abitudini di acquisto fuori dai centri urbani, e poi aggravato dall’avvento dell’e-commerce, che ha accelerato ulteriormente la perdita di competitività dei negozi fisici. A tutto questo si aggiunge un mercato che non è più equilibrato: le imprese fisiche sostengono costi fiscali, contributivi e amministrativi molto più alti rispetto ai grandi operatori digitali, che possono muoversi in filiere meno trasparenti e con obblighi più leggeri. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Articoli correlati

Leggi anche: Compra online la vacanza a Zanzibar. Paga 5.400 euro, ma era una truffa

Compra online, la merce arriva ma paga due volte: truffa da 9mila euro a Mariano ComenseSotto il coordinamento dei carabinieri di Mariano Comense, le indagini bancarie e l’incrocio dei tabulati hanno permesso di risalire a un 24enne...

Altri aggiornamenti su Se chiudono i negozi di vicinato paga...

Temi più discussi: Negozi che chiudono, città che cambiano: in 13 anni spariti 156 mila esercizi; Tra 2012 e il 2025 scomparsi 156mila negozi in Italia: i dati di Confcommercio; Centri commerciali e acquisti online spengono i negozi di quartiere. La via dello shopping di Talenti lancia l'allarme; Centro storico, 161 negozio chiusi in 13 anni: quali sono le attività che soffrono di più.

Quei negozi che chiudonoGentile direttore, da commerciante del centro che «resiste» ogni giorno da tempo (anche a recenti aggressioni), non posso che confermare uno scenario desolante rappresentato dall’articolo che ho letto ... gazzettadiparma.it

Negozi di Verona, crollo del 32%: ecco perché chiudono mentre i b&b volanoAddio a 681 negozi in 13 anni, Verona cambia volto, ma non senza ferite: l’emorragia non si ferma e i dati confermano un crollo del 32 per cento. L’undicesima ... giornaleadige.it

Le (in)accessibili Paralimpiadi. Tra barriere e trionfi, si chiudono i giochi di Milano Cortina Alla vigilia della chiusura delle Paralimpiadi di Milano Cortina facciamo un punto su un tema centrale per questa edizione dei giochi: l’accessibilità. L’obiettivo è stato ra - facebook.com facebook

CHE ITALIAAAAAAAAAA Grazie a una grande prestazione di Aaron Nola sul monte di lancio e a uno straordinario Vinnie Pasquantino, protagonista con tre fuoricampo e ottime giocate difensive, l'Italia ha battuto 9-1 il Messico Gli Azzurri chiudono x.com