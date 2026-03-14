Scuola e lavoro il crollo del mito della laurea | i numeri che cambiano tutto

Negli ultimi anni, dati e statistiche mostrano che il successo nel mondo del lavoro e della ricerca non dipende più dal titolo di studio. Nonostante ciò, la politica scolastica italiana, spesso influenzata dai dettami di una certa area politica, continua a mantenere un approccio diverso. Questa tendenza si evidenzia in diversi settori, dall'impresa alla cultura, senza che siano cambiate le priorità ufficiali.

I fatti, che si parli di impresa, di ricerca o di letteratura, indicano chiaramente la non relazione tra successo e titolo di studio, ma la politica scolastica italiana, dominata per decenni dalla sinistra, si è intestardita in senso opposto. Con risultati più che modesti, come ammise anche l’editorialista del Corriere della Sera Antonio Polito in un articolo che fece discutere e dal titolo Giovani, laureati e disoccupati: la verità sul lavoro che nessuno dice. Così scriveva: «A un certo punto si è creduto nell’ economia della conoscenza, quella in cui solo chi avesse avuto un alto livello di educazione poteva sperare di diventare così flessibile da adattarsi ai cambiamenti continui indotti dall’innovazione del mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Panorama.it

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