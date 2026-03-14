Scrivo di mattina perché il pomeriggio vado al cinema La recensione di Ciccotti
Questa mattina scrivo perché nel pomeriggio andrò al cinema a vedere il film di Ciccotti. La recensione riguarda il 42enne Paul Marquet, interpretato da Bastien Buillon, un personaggio che rappresenta scrittori e poeti emergenti poco considerati dal mercato. Il film, intitolato À pied d’œuvre, si presenta come una narrazione che si muove tra realismo e finzione, senza entrare nel merito delle cause o delle motivazioni.
Chissà quanti scrittoripoeti esordienti o ignorati dal mercato si sono riconosciuti nel 42enne Paul Marquet ( Bastien Buillon: preciso come l’anello nel dito giusto), protagonista del perfetto, ma fintamente realistico (lo vedremo dopo), À pied d’œuvre (lett.: “Pronto per cominciare”), nell’azzeccatissimo titolo della distribuzione La mattina scrivo, di Valérie Donzelli? Bravo scrittore ma al verde, senza alcuna specializzazione tecnica (“solo la maturità”, indoviniamo umanistica), egli è costretto a dedicarsi a dei lavoretti occasionali. Del resto, Paul, non è un giovane alla sua prima opera letteraria. I romanzi precedenti sono andati bene, apprezzati dalla critica, ma le vendite tutte sotto la soglia minima. 🔗 Leggi su Formiche.net
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