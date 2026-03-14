Scrittura a mano capacità di sintesi chiarezza espositiva ritorno alla grammatica e alla sintassi | cosa chiedono le nuove Indicazioni nazionali

Le nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, adottate con decreto ministeriale del 9 dicembre 2025, pongono particolare attenzione alla scrittura a mano, alla capacità di sintesi e alla chiarezza espositiva. Tra i punti principali, si richiede un ritorno alla grammatica e alla sintassi, con l’obiettivo di rafforzare la padronanza della lingua italiana tra gli studenti.

La padronanza della lingua italiana torna al centro del curricolo scolastico nelle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, adottate con il decreto ministeriale 9 dicembre 2025, n. 221. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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