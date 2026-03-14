scoppia la bolla delle petro capitali come porto sicuro in medio oriente

La bolla delle petro-capitali nel Medio Oriente sta rapidamente esplodendo, mettendo in discussione la loro reputazione come rifugio sicuro. Il conflitto in Iran si estende oltre il settore petrolifero, minacciando un equilibrio che si era consolidato nel tempo. I Paesi arabi del Golfo sono tra i più esposti a questa escalation, mentre le tensioni continuano a crescere nella regione.

Mentre la Repubblica islamica d’Iran cerca di trasformare la sua lotta per la sopravvivenza in una crisi globale, sono i Paesi arabi del Golfo a rischiare di più in questa nuova guerra. Nell’immediato, il blocco dello Stretto di Hormuz e i danni ai loro impianti petroliferi li stanno privando della principale fonte d’introiti. Tuttavia, la vera minaccia alla stabilità dei Paesi del Gulf Cooperation Council (Gcc) si manifesterà nel medio lungo periodo. Per ora quasi tutti i missili e i droni lanciati dall’Iran verso le capitali arabe del Golfo sono stati intercettati. Nell’immediato il problema più grave è che i sistemi di difesa finiscano le munizioni prima che americani e israeliani riescano a neutralizzare i sistemi di lancio iraniani. 🔗 Leggi su Laverita.info

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