Scontro tra le ex di Uomini e Donne Nicole Belloni e Martina Cardamone | Non hai avuto rispetto

Nicole Belloni e Martina Cardamone si sono confrontate sui social dopo che Nicole ha annunciato la fine della relazione con Flavio Ubirti. La discussione è nata da un commento di Nicole rivolto a Martina, ex corteggiatrice non scelta dal tronista, che ha risposto con un messaggio in cui accusava Nicole di aver mostrato mancanza di rispetto. La polemica si è sviluppata tramite commenti pubblicati online.

Dopo l'annuncio della fine della storia con Flavio Ubirti, Nicole Belloni si è resa protagonista di un botta e risposta social con Martina Cardamone, l'ex corteggiatrice che non fu scelta dal tronista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

“Nicole Belloni e Flavio Ubirti in crisi dopo la scelta”, interviene l’ex corteggiatrice di Uomini e DonneNicole Belloni e Flavio Ubirti non sono in crisi: dopo i rumors circolati nelle ultime ore, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è intervenuta sui...

Uomini e Donne, Flavio Ubirti a Martina Cardamone: “Quando ti guardo mi sciolgo, ma insieme ci facciamo del male”Nella puntata di Uomini e Donne oggi è andata in onda la prima parte della scelta di Flavio Ubirti.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Donne Nicole Belloni

Temi più discussi: Uomini e Donne, Flavio Ubirti e Nicole Belloni si sono lasciati: ecco perchè; Uomini e Donne, è già finita tra Flavio e Nicole: annuncio, motivi e lite pesante con Martina Cardamone; Flavio Ubirti e Nicole Belloni si sono lasciati? Crisi nera dopo Uomini e Donne/ Cosa sta.

Uomini e Donne, è già finita tra Flavio e Nicole: annuncio, motivi e lite pesante con Martina CardamoneUomini e Donne, Flavio Ubirti e Nicole Belloni si sono lasciati: e lei attacca l'ex rivale Marina Cardamone ... gossipetv.com

Uomini e Donne, crisi tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni? Gli ultimi movimenti social dell’ex corteggiatrice in risposta ai fanDiventano sempre più insistenti, ogni giorno che passa, le voci di crisi tra l'ex tronista di Uomini e Donne Flavio Ubirti, e la su ... isaechia.it

Già finita la storia d'amore tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni la coppia dei "bellissimi" nata a Uomini e Donne. I due hanno comunicato la loro separazione con una note sui rispettivi social: "Per rispetto a tutte le persone che ci hanno sempre seguito durante il no - facebook.com facebook