Scontro fra un' auto e una minicar 125 a Bientina | feriti due minorenni

Nella serata di ieri, 13 marzo, un incidente stradale si è verificato in via Manetti (SP3) nel Comune di Bientina. Un'auto e una minicar 125 sono entrate in collisione, provocando il ferimento di due minorenni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza ai giovani coinvolti nell’incidente.

Nella serata di ieri, 13 marzo, si è verificato un incidente stradale in via Manetti (SP3) nel Comune di Bientina, che ha coinvolto 2 minorenni. Secondo quanto si apprende, intorno alle ore 21, in prossimità di un'intersezione della SP3, è avvenuto un sinistro che ha visto coinvolte un'auto e una minicar 125cc. In seguito allo scontro dei due veicoli si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco che, tramite l'utilizzo di apposite attrezzature, hanno estratto dall'abitacolo della minicar i due giovanissimi rimasti feriti. I pazienti sono stati quindi trasportati dal 118 all'ospedale di Cisanello. Sul posto i Carabinieri per i rilievi e l'accertamento delle cause. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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