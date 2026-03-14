I lavoratori dell’Azienda dei Beni Comuni di Latina hanno deciso di scioperare, portando in piazza 22 assenti, per protestare contro un anno di immobilità amministrativa. La sindaca si trova ora in una posizione difficile dopo questa azione collettiva. La protesta si è svolta in un momento di stallo decisionale sulla gestione dei servizi pubblici.

I lavoratori dell’Azienda dei Beni Comuni di Latina hanno deciso di tornare in piazza e scioperare contro un’immobilità amministrativa durata dodici mesi. La Ugl Psa denuncia che l’assenza di risposte concrete da parte del Comune ha portato il personale al limite fisico e psicologico. Martedì 17 marzo è fissata un’assemblea decisiva per definire le forme di lotta, con la minaccia di nuove mobilitazioni se non ci saranno atti immediati dall’amministrazione guidata dalla sindaca Matilde Celentano. L’impasse burocratica e il costo umano. La situazione critica si è consolidata nel tempo, trasformando un problema gestionale in una crisi di salute pubblica per i dipendenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sciopero Abc Latina: 22 assenti, la sindaca in crisi

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