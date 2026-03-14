Scienza così i robot indossabili migliorano la coordinazione tra persone
Uno studio recente ha dimostrato che robot indossabili progettati per collegare fisicamente due persone possono favorire una migliore coordinazione nei compiti motori condivisi. Questi dispositivi, che si indossano come parti integranti del corpo, consentono un'interazione più diretta e sincronizzata tra gli individui durante l'esecuzione di attività collaborative. La ricerca si concentra sulle potenzialità di tali robot nel migliorare la collaborazione tra persone in diversi contesti pratici.
Robot indossabili in grado di collegare fisicamente due persone possono migliorare la coordinazione nei compiti motori condivisi. Lo dimostra uno studio internazionale pubblicato sulla rivista Science Robotics e coordinato dall’Universita’ Campus Bio-Medico di Roma nell’ambito del progetto europeo CONBOTS, con la partecipazione della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, dello spin-off IUVO, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell’Universita’ di Newcastle nel Regno Unito e dell’Universita’ di Gand in Belgio. Il lavoro esplora una nuova frontiera della robotica: l’uso di sistemi indossabili per mediare il contatto fisico tra persone che collaborano nello svolgimento di un compito. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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