Sci di fondo oggi in tv 50 km tl Oslo 2026 | orario programma streaming

Oggi in televisione si svolge la gara di sci di fondo sui 50 km a Oslo Holmenkollen, in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La competizione, considerata una delle più iconiche del circuito, inizierà alle 10:00 con la prova maschile e alle 10:45 con quella femminile. La diretta sarà disponibile in streaming e in tv.

Sarà una 50 km particolare, quella che avrà luogo a Oslo Holmenkollen. Il ritorno della gara più iconica dello sci di fondo mondiale andrà in scena quest’oggi alle 10:00 per gli uomini e alle 10:45 per le donne. In sostanza, in programma c’è l’accoppiata gara maschile-gara femminile, qualcosa che sarà particolarmente curioso da vedere. Sono in palio ancora le questioni della Coppa del Mondo femminile e anche quelle del terzo posto della maschile, in una giornata che non avrà Johannes Hoesflot Klaebo tra i protagonisti. Il sei volte campione olimpico di Milano Cortina, infatti, due giorni fa è caduto rovinosamente nella sprint di Drammen. Un gran dispiacere per lui, che voleva fortemente il bagno di folla di uno degli eventi più partecipati anche come contorno. 🔗 Leggi su Oasport.it

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