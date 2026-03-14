Sci di fondo | Frida Karlsson conquista la 50 km a Oslo Jessie Diggins a un passo dalla Coppa del Mondo

Frida Karlsson ha vinto la 50 km di Oslo Holmenkollen nello sci di fondo, corsa a tecnica libera con partenza ritardata rispetto a quella degli uomini di circa 45 minuti. Jessie Diggins si trova a un passo dalla conquista della Coppa del Mondo, mentre la gara si è svolta tra le Alpi norvegesi, attirando l’attenzione degli appassionati.

Va a Frida Karlsson la 50 km di Oslo Holmenkollen, disputata a tecnica libera e per la prima volta con una partenza avvenuta poco dopo (per l’esattezza 45 minuti dopo) quella degli uomini. In verità è un tris di Svezia, con Karlsson che s’impone in 2:07’48?2 dopo aver letteralmente dominato la gara da un certo punto in poi. Se per 35 km, infatti, il duello è Svezia-Norvegia con accessi di Diggins, da quel momento inizia a essere semplicemente un affare riservato a Karlsson, che se ne va senza poter essere più ripresa. O meglio, ci prova un po’ Groetting, che però deve cedere anche lei di fronte al forcing che taglia definitivamente in due il discorso competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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