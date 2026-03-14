Sci di fondo | alle Paralimpiadi Invenali oro per USA e Cina nelle staffette

Oggi, nel penultimo giorno delle Paralimpiadi Invernali, sono state consegnate le medaglie delle staffette mista e open nello sci di fondo. Le competizioni si sono svolte con le squadre di USA e Cina che hanno conquistato rispettivamente le medaglie d'oro. La giornata ha visto anche altre squadre competere per le posizioni sul podio.

Sono state assegnate oggi, nel penultimo giorno dello sci di fondo alle Paralimpiadi Invernali, le medaglie delle staffette mista e open. La distanza è quella dei 10 km, dunque frazioni da 2500 metri per ciascuno in questo contesto. Due gare, queste, decise fondamentalmente da distanze minime, come andiamo a vedere. Nella mista, il fatto che l’oro vada agli USA in 23’24?2 genera anche il tris di successi per Oksana Masters (LW12), schierata in seconda frazione con le altre occupate da Joshua Sweeney (LW12), Sydney Peterson (LW9) e Jake Adicoff (NS3, guida Reid Goble). L’argento è appannaggio dell’Ucraina, che si rende in grado di lottare fino alla fine con Pavlo Bal (LW11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci di fondo: alle Paralimpiadi Invenali oro per USA e Cina nelle staffette Articoli correlati Sci di fondo: Oksana Masters continua a scrivere la propria leggenda alle ParalimpiadiSi è chiusa la giornata d’apertura delle gare di sci di fondo al Lago di Tesero per quel che riguarda l’edizione 2026 delle Paralimpiadi di Milano... Sci di fondo: alle Paralimpiadi Oksana Masters continua il suo regno. Nessuna medaglia italianaOggi di scena le 10 km dello sci di fondo alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. #MilanoCortina2026, l'ingresso dell'Italia alle Olimpiadi invernali Aggiornamenti e notizie su Sci di fondo alle Paralimpiadi Invenali... Temi più discussi: Lo sport del giorno: regole e curiosità dello sci di fondo Paralimpico; La stagione di sci di fondo alle battute finali; Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026: Klaebo conquista già generale e sprint; Da venerdì i tricolori under 14 a Passo Cereda: ecco i convocati. LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: vincono Karlsson ed Hedegart, grande gara di CarolloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COME STA JOHANNES HØSFLOT KLÆBO Si chiude qui la DIRETTA LIVE delle 50 chilometri di Oslo-Holmenkollen (NOR) che ... oasport.it Sci di fondo oggi in tv, 50 km tl Oslo 2026: orario, programma, streamingSarà una 50 km particolare, quella che avrà luogo a Oslo Holmenkollen. Il ritorno della gara più iconica dello sci di fondo mondiale andrà in scena ... oasport.it Sci di fondo – Che riconoscimento per Federico Pellegrino: il Re di Norvegia gli consegna la Medaglia di Holmenkollen! - facebook.com facebook