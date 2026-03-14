Sci Alpino oggi in TV dove vedere il Gigante di Are e la discesa di Courchevel | orari e programma

Oggi in televisione si seguono due eventi di Coppa del Mondo di Sci Alpino. Alle 10 e alle 13 si svolgono le due manche del Gigante femminile ad Are, mentre in un altro orario si trasmette la discesa di Courchevel. Le gare sono visibili sui canali sportivi dedicati, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire le prove in diretta.

Oggi in tv i due appuntamenti di Coppa del Mondo di Sci Alpino. Alle 10 e alle 13 le due manche del Gigante femminile ad Are. Alle 11 il Super G maschile di di Courchevel. Diretta TV e streaming gratis su Rai 2 e su Rai Sport HD. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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