Sci alpinismo | oggi l' ultima tappa della Pierra Menta

Oggi si svolge l’ultima tappa della Pierra Menta, una delle gare di sci alpinismo più note al mondo. La competizione è valida anche come Mondiale long distance della ISMF, la federazione internazionale di sci alpinismo. Gli atleti arrivano da diverse nazioni per partecipare alla prova conclusiva di questa manifestazione che si svolge in alta montagna. La gara si svolge lungo un percorso impegnativo e panoramico.

Ultima tappa oggi della Pierra Menta, iconica gara di sci alpinismo valida anche come Mondiale long distance della Ismf (International ski mountaineering federation). Alla vigilia dell'ultima fatica e dopo la terza tappa andata in scena ieri, Alba De Silvestro e Lisa Moreschini sono chiamate a difendere il loro terzo posto. Le due azzurre hanno chiuso terze la frazione di ieri a 10'22" dalle vincitrici, le francesi Emily Harrop e Margot Ravinel, e sono terze anche nella classifica generale, a poco più di mezzora dalle transalpine. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Coppa delle Alpi St. Moritz edition: torna la gara invernale di 1000 miglia 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Articoli correlati

Sci alpinismo: nella seconda tappa della Pierra Menta conferme per l'ItaliaAnche la seconda tappa della Pierra Menta ha confermato il dominio dei padroni di casa della Francia e l'ambizione dell'Italia di salire sul podio...

Sci alpinismo: dopo la prima tappa della Pierra Menta, atleti valtellinesi in odore di podioNella gara femminile, infatti, Alba De Silvestro e Lisa Moreschini hanno chiuso terze a 10' circa dalla coppia in testa, formata dalle francesi Emily...

Approfondimenti e contenuti su Pierra Menta

Temi più discussi: Sci alpinismo: nella seconda tappa della Pierra Menta conferme per l'Italia; De Silvestro/Moreschini terze dopo la prima tappa della Pierra Menta, in palio il titolo iridato lunghe distanze; PIERRA MENTA 2026; Pierra Menta 2026: francesi davanti nella prima tappa, Italia subito a podio.

Sci alpinismo, coppie italiane in lotta per il bronzo nei Mondiali lunghe distanze. Domani l’ultima tappaTerza tappa e penultima giornata della Pierra Menta 2026, una delle classiche dello sci alpinismo. La quarantesima edizione della tappa francese mette in ... oasport.it

Classifica Pierra Menta 2026: tutti i risultati giorno per giornoAd Arêches-Beaufort, nel massiccio del Beaufortain, la Pierra Menta 2026, dall'11 marzo al 14 marzo. Tutti i risultati, day by day ... discoveryalps.it

CI SIAMO, CI SIAMO Continuano le fatiche per i nostri sci alpinisti impegnati nella Pierra Menta! Dopo tre quarti di cammino sulle alpi francesi, le coppie De Silvestro-Moreschini e Boscacci-Antonioli sono in corsa per conquistare una medaglia! Domani l’u - facebook.com facebook

CI SIAMO, CI SIAMO Continuano le fatiche per i nostri sci alpinisti impegnati nella Pierra Menta! Dopo tre quarti di cammino sulle alpi francesi, le coppie De Silvestro-Moreschini e Boscacci-Antonioli sono in corsa per conquistare una medaglia! Domani l’u x.com